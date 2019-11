Die EU-Mitgliedsstaaten wollen EU-weite Sammelklagen für Verbraucher ermöglichen. Darauf einigten sich am Donnerstag die Industrie-Minister bei einem Treffen in Brüssel. Demnach gab es keine Gegenstimmen. Deutschland und Österreich enthielten sich allerdings.

Eine neue Regelung soll grenzüberschreitende und gemeinschaftliche Klagen ermöglichen. Verbraucherschutzorganisationen sollen grundsätzlich überall in der EU Klagen mehrerer Verbraucher aus demselben Grund und gegen dasselbe Unternehmen bündeln können.

Allerdings sollen die Hürden dafür, dass eine Verbraucherschutzorganisation außerhalb ihres Herkunftslandes klagen kann, sehr hoch sein. Für Sammelklagen sollen solche "qualifizierten Stellen" ihre Finanzen offenlegen und juristische Kompetenz nachweisen müssen, um für Verbraucher Ansprüche auf Schadenersatz, Preisminderungen oder Ersatzlieferungen einklagen zu können. Klageführer müssen außerdem ein gewisses Maß an Öffentlichkeitswirksamkeit und Unabhängigkeit vorweisen. So soll verhindert werden, dass sich Kläger das Land mit dem in ihrem Fall vorteilhaftesten Rechtssystem aussuchen.