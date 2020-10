Der russische Kreml-Kritiker Nawalny war am 20. August während eines Inlandsflugs in Russland zusammengebrochen. Nach einer Notlandung in der sibirischen Stadt Omsk wurde er in die Berliner Charité verlegt. Der 44-Jährige hat das Krankenhaus mittlerweile verlassen, ist aber noch nicht vollständig genesen. Bei mehrere Laboruntersuchungen wurde ein Mittel nachgewiesen, das dem einst in der Sowjetunion entwickelten Kampfstoff Nowitschok entspricht.