Am Ende könnte es vom Wetter abhängen, ob Nord Stream 2 ohne Verzögerung fertiggestellt werden kann. Denn: Spielt das Wetter mit, ist die See ruhig, dann kann das Verlegeschiff "Audacia" arbeiten. Um die letzten 300 Kilometer der Gas-Pipeline in der Ostsee nach Lubmin bei Greifswald zu verlegen, braucht es wohl noch fünf bis sechs Wochen, erklärt der CDU-Energiepolitiker Andreas Lämmel: "Natürlich spielt das Wetter eine Rolle, weil letztlich jeder Tag zählt. Und man wird sehen, wie weit es dann kommt, mit dem Bau."