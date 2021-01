Bislang hatte die US-Regierung Sanktionen nur angedroht, aber noch keine verhängt. Mit den Strafmaßnahmen will die Regierung von Präsident Donald Trump kurz vor ihrem Amtsende die Drohung nun erstmals in die Tat umsetzen. Zum Jahresbeginn war ein US-Gesetz in Kraft getreten, mit dem die Sanktionsmöglichkeiten ausgeweitet wurden. Danach können auch Firmen mit Strafen belegt werden, die zwar nicht selbst Rohre verlegen, aber dennoch auf die eine oder andere Art an der Fertigstellung beteiligt sind, etwa indem sie die Leitung zertifizieren. Ein norwegisches Unternehmen hat deshalb bereits seinen Rückzug angekündigt.