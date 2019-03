Rüstungsembargo Weiter keine Waffen nach Saudi-Arabien

Die Bundesregierung hat das Rüstungsembargo gegen Saudi-Arabien um ein halbe Jahr verlängert. Bis Ende September dürfen keine Waffen an das Land geliefert werden. Bei gemeinsamen Projekten mit EU-Partnern will sich Deutschland dafür einsetzen, dass die Rüstungsgüter in der Zeit des Embargos nicht an Saudi-Arabien geliefert werden.