Der schiitische Geistliche Muktada al-Sadr hat die Parlamentswahl im Irak gewonnen. Wie die Wahlkommission am Samstag in Bagdad mitteilte, erhält al-Sadrs Liste Sairun (Wir marschieren) 54 der 329 Parlamentssitze. Auf Platz zwei folgt ein Bündnis des schiitischen Politikers Hadi al-Amiri. Die Liste des amtierenden Regierungschefs Haidar al-Abadi, ebenfalls ein Schiit, landete mit 42 Sitzen lediglich auf Platz drei. Das Ergebnis war Prognosen zufolge bereits nach der Wahl am 12. Mai erwartet worden. Es gilt dennoch als große Überraschung.