Im Lkw erstickte Flüchtlinge Lange Haftstrafen für Schleuser

In Ungarn sind im Prozess um den Tod von 71 Flüchtlingen in einem Kühllaster die Urteile gefallen. Die vier Angeklagten wurden zu jeweils 25 Jahren Haft verurteilt. Das Gericht in Kecskemét sah es als erwiesen an, dass die drei Bulgaren und der afghanische Bandenchef die 71 Menschen getötet haben. Der Lkw war im Sommer 2015 auf einer Autobahn in Österreich gefunden worden.