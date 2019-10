Britisches Parlament muss zustimmen

Sturgeon erklärte, bis zum Jahresende wolle sie die notwendigen Befugnisse einholen. Die schottische Regierung muss für ein erneutes Unabhängigkeitsreferendum die Zustimmung des britischen Parlaments in London einholen. Das schottische Parlament hatte sich bereits 2017 für das Referendum ausgesprochen. Die damalige britische Premierministerin Theresa May hatte allerdings damals erklärt, dass nun nicht die Zeit dafür sei.

Knappe Mehrheit ursprünglich für Verbleib

In Schottland sind die Brexit-Gegner in der Mehrheit. Bildrechte: dpa In ihrem ersten Unabhängigkeitsreferendum im September 2014 hatten sich 55 Prozent der Schotten noch für den Verbleib im Vereinigten Königreich ausgesprochen. Sturgeon macht nun geltend, dass sich die Lage nach dem Votum der Briten für einen EU-Austritt grundlegend geändert habe. Während das Referendum vom Juni 2016 landesweit ein knappes Ja zum Brexit ergeben hatte, stimmten in Schottland fast zwei Drittel der Bürger für einen Verbleib in der Europäischen Union.

Umfragen sehen offenen Ausgang

Laut einer in dieser Woche von der "Sunday Times Scotland" veröffentlichten Umfrage, befürworten mittlerweile 50 Prozent der schottischen Bürger eine Unabhängigkeit von Großbritannien. Am Samstag hatten in der schottischen Hauptstadt Edinburgh zehntausende Menschen für ein erneutes Unabhängigkeitsreferendum demonstriert.