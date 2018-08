Unbekannte haben am frühen Montagmorgen auf die US-Botschaft in Ankara geschossen. Nach einem Medienbericht von CNN Türk seien mehrere Schüsse aus einem fahrenden Auto heraus auf die diplomatische Vertretung abgefeuert worden.

Dabei sei ein Fenster des Wachhäuschens getroffen worden. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand. Die Polizei habe eine Fahndung nach den Tätern eingeleitet, die in einem weißen Auto geflüchtet seien.

Die Beziehungen zwischen den Nato-Partnern Türkei und USA haben sich in letzter Zeit massiv verschlechtert. Wegen des Streits über die Festnahme des amerikanischen Pastors Andrew Brunson in der Türkei, haben die USA Sanktionen und Strafzölle verhängt. Brunson steht in der Türkei unter Terror- und Spionageverdacht, Washington fordert seit langem seine Freilassung.