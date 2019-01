2013 hatten die deutschen Behörden die vier Kinder der christlichen Familie für drei Wochen in staatliche Obhut genommen, um den Schulbesuch durchzusetzen. Daraufhin gingen die Kinder rund ein Jahr lang auf staatliche Schulen. Danach wurden sie aber wieder abgemeldet. Die Familie zahlte mehrere von deutschen Gerichten verhängte Bußgelder, rückte aber nicht davon ab, Erziehung und Bildung zu Hause und ohne staatliche Vorgabe zu organisieren.

Die Straßburger Richter äußerten sich in der am Donnerstag veröffentlichten Entscheidung nicht grundsätzlich zur Frage der deutschen Schulpflicht. Sie billigten aber das Vorgehen der deutschen Behörden. Der zeitweise und teilweise Entzug des Sorgerechts habe nicht gegen die Menschenrechtskonvention mit dem darin garantierten Schutz der Familie verstoßen.

Die Straßburger Richter hielten nun fest, dass mit dem teilweisen Sorgerechtsentzug zwar in dieses Recht eingegriffen worden sei. Die Gründe dafür seien aber "relevant und ausreichend". So hätten die deutschen Behörden Grund zur Annahme gehabt, dass die Kinder in Gefahr schwebten, isoliert waren und keinen Kontakt zu Menschen außerhalb der Familie hatten. Die Eltern hätten weniger strenge Maßnahmen durch fehlende Kooperation mit den Behörden verhindert.