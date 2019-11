Die schwedische Justiz stellt die Ermittlungen zu den Vergewaltigungsvorwürfen gegen den Wikileaks-Gründer Julian Assange ein. Das hat die stellvertretende Direktorin der schwedischen Strafverfolgung, Eva-Marie Persson, am Dienstag mitgeteilt.

Vorfall liegt zu weit zurück

Persson: "Vorfall liegt so lange zurück, dass sich die Beweislage deutlich abgeschwächt hat." Bildrechte: imago images / TT Persson begründete die Einstellung des Verfahrens damit, dass der umstrittene Vorfall mittlerweile zu lange zurückliege. Dadurch habe sich die Beweislage deutlich abgeschwächt. Allerdings könne die Entscheidung der Staatsanwaltschaft noch angefochten werden, so die Strafverfolgerin. Assange war in Schweden vorgeworfen worden, im August 2010 eine Frau vergewaltigt zu haben. Der 48-jährige Australier hatte das stets bestritten.

Europäischer Haftbefehl endet

Mit der Entscheidung der schwedischen Strafverfolgung endet auch der europäische Haftbefehl gegen den Wikileaks-Gründer wegen der Vergewaltigungsvorwürfe in Schweden. Der derzeit in Großbritannien in Haft sitzende Assange muss damit nicht mehr fürchten, zunächst nach Skandinavien und von dort in die USA ausgeliefert zu werden.

Auslieferung an USA droht weiter

Assange nach seiner Festnahme in London im April 2019. Bildrechte: dpa Eine mögliche Auslieferung an die USA ist aber deswegen immer noch nicht vom Tisch. Grund ist ein von der US-Justiz gestellter Auslieferungsantrag, der bereits von den britischen Behörden zugelassen wurde. Die Verhandlung zu dem US-Auslieferungsgesuch beginnt am 25. Februar 2020 in London.



Die US-Behörden wollen Assange vor Gericht stellen. Sie werfen dem Wikileaks-Gründer vor, der Whistleblowerin Chelsea Manning geholfen zu haben, geheimes Material von US Militäreinsätzen im Irak und in Afghanistan zu veröffentlichen. Bei einer Verurteilung in allen 18 Anklagepunkten drohen ihm 175 Jahre Haft.

Schwedische Ermittlungen schon einmal eingestellt