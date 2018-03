Fast 72 Prozent gegen Abschaffung der Rundfunkgebühren in der Schweiz!?

Die Schweizer haben sich unerwartet klar gegen die Abschaffung der Rundfunkgebühren ausgesprochen. Wie nach Auszählung aller Stimmen bekannt wurde, unterstützten bei der Volksabstimmung am Sonntag nicht einmal 29 Prozent der Eidgenossen die sogenannte No-Billag-Initiative zur Abschaffung der Rundfunkgebühren. 71,6 Prozent votierten mit Nein und somit für die Beibehaltung der Gebühren. Die Wahlbeteiligung lag allerdings nur bei 54 Prozent. Bei Umfragen vor der Abstimmung lag die Ablehnung der Initiative noch bei gut 60 Prozent.

Der überwiegend durch Gebühren finanzierte öffentlich-rechtliche Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG) zeigte sich erleichtert. Die SRG und ihre Senderfamilie können damit weiter mit den Gebühreneinnahmen planen. Die geräteabhängige Gebühr beträgt in der Schweiz derzeit umgerechnet rund 390 Euro pro Jahr. SRG-Generaldirektor Gilles Marchand kündigte dennoch ein Sparprogramm und Programmreformen an. Ab dem nächsten Jahr soll der Beitrag auf 316 Euro sinken, dann allerdings geräteunabhängig von allen Haushalten eingefordert werden.

Die Volksinitiative gegen die Abgabe war nach der Schweizer Inkassostelle Billag benannt, die die Empfangsgebühren einzieht. Regierung, Parlament und die meisten Parteien hatten die Initiative abgelehnt. Kritiker der Initiative argumentierten, ohne die Gebühr werde nur noch produziert, was sich rentiere. Dies schade der Medienvielfalt und erhöhe den Einfluss privater Geldgeber. Auch zahlreiche Verbände sowie Kirchen und Künstler hatten im Vorfeld der Abstimmung vor schwerwiegenden Folgen einer Gebührenabschaffung gewarnt. Der Film und die Musikszene seien auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk als Ausspielweg und Einnahmequelle angewiesen. Neben einem Verlust der inhaltlichen Vielfalt im Rundfunk fürchteten No-Billag-Gegner zudem, dass das mehrsprachige Angebot der öffentlich-rechtlichen Sender eingestampft werden könnte.

Mit Erleichterung wurde das Abstimmungsergebnis auch in Deutschland aufgenommen. Der ARD-Vorsitzende Ulrich Wilhelm wertete die Schweizer Entscheidung als ein "wichtiges Signal für unabhängigen Qualitätsjournalismus auch über die Schweiz hinaus".

Der Vorsitzende des Deutschen Journalisten-Verbandes (DJV), Frank Überall, zeigte sich erleichtert über das Schweizer Ergebnis. Von dem Votum erwarte er auch für die deutsche Debatte über den Rundfunkbeitrag positive Signale. Zugleich müsse es zu denken geben, dass rund ein Drittel der Menschen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk abschaffen wollten. Er fürchte deshalb, dass die Diskussionen in der Schweiz noch nicht zu Ende seien, sagte der DJV-Chef.

Robra: "SRG-Initiative wichtiges Signal für öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland." Bildrechte: IMAGO

Auch Sachsen-Anhalts Staatskanzleichef und Minister für Kultur- und Medienangelegenheiten, Rainer Robra, begrüßte die Entscheidung der Schweizer für den Erhalt des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Die Folgen einer erfolgreichen "No Billag"-Initiative für die freie Meinungsbildung wären nicht abzusehen gewesen, erklärte der CDU-Politiker und Vertreter im ZDF-Fernsehrat. Gut sei auch, dass die Rundfunkanstalt SRG jetzt von sich aus Initiativen ergriffen habe, Programmqualität und Sparsamkeit nicht als Widerspruch zu begreifen. Die SRG-Initiative sei auch ein wichtiges Signal an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland, sich ernsthafter zu bemühen, "Qualitätsprogramm und Beitragsstabilität auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen".