In der Gegenkampagne wurde die Initiative als "absurd", "islamfeindlich" und überflüssig bezeichnet. Kritiker argumentierten, dass Burka und Nikab in der Schweiz kaum getragen würden. Auch Regierung und Parlament in Bern hatte sich gegen ein Verhüllungsverbot ausgesprochen, weil die Verschleierung in der Realität der Schweiz kein Problem sei.