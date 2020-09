Volksabstimmung gescheitert Kein "Schwexit": EU-Bürger dürfen weiter in die Schweiz ziehen

Hauptinhalt

Mehr als ein Viertel der 8,6 Millionen Einwohner in der Schweiz sind Ausländer. Der rechtskonservativen Partei SVP ist das ein Dorn im Auge: Sie wollte, dass EU-Bürger nicht mehr ohne Weiteres in die Alpenrepublik ziehen und dort arbeiten dürfen. Eine Volksabstimmung hat nun aber gezeigt, dass die Mehrheit der Schweizer an der bisherigen Regelung festhalten will.