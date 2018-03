Die Schweizer stimmen am Sonntag in einem Referendum über eine mögliche Abschaffung der Rundfunkgebühr ab. Die Volksinitiative "No Billag" fordert ein Ende der Abgabe. Billag heißt die Firma, die in der Schweiz die Rundfunkgebühren für die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft SRG einzieht.

Die Befürworter der Gebührenabschaffung argumentieren unter anderem, mündige Bürger müssten selbst entscheiden können, wofür sie zahlen wollten. Die Initiatoren geben an, "No Billag" richte sich nicht gegen die öffentliche Rundfunkanstalt SRG, sondern "allein gegen den Gebührenzwang".



Die SRG solle weiter existieren und Sendungen ausstrahlen dürfen. Sie müsse sich aber selbst finanzieren. Zuschauer und Hörer sollten nur dafür zahlen, was sie tatsächlich nutzten. Als einzige Partei hat sich die rechtskonservative Schweizerische Volkspartei (SVP) hinter die Initiative gestellt.

SRG-Chef warnt vor Gratis-Mentalität

Regierung, Parlament und die meisten Parteien lehnen die Initiative ab. Die Regierung und die SRG warnten im Vorfeld, dass ein Ja zur Abschaffung der Gebühren das Ende des öffentlich finanzierten Rundfunks bedeute, weil dann drei Viertel des Budgets wegbrächen. SRG-Chef Jean-Michel Cina erklärte, ohne Gebühren sei ein hochwertiges Programm in den vier Landessprachen nicht mehr möglich.



Die Regierung erklärte, ohne den Rundfunkbeitrag würden zahlreiche Sendungen zu politischen und gesellschaftlichen Themen verschwinden. Werbung und Sponsoring alleine würden nicht ausreichen, um in der Schweiz ein qualitativ hochwertiges und abwechslungsreiches Programm anzubieten.

Verbände, Kirchen und Künstler gegen "No Billag"

Gegner von "No Billag" warnen mit Blick auf das Referendum u.a. vor möglichen Folgen für die Meinungsvielfalt. Bildrechte: dpa Gegen "No Billag" und gegen die Abschaffung der Rundfunkgebühr machen zahlreiche Verbände, die Kirche und Künstler mobil. Sie warnen vor schwerwiegenden Folgen für die Schweizer Kultur und die Meinungsvielfalt. Der Film und die Musikszene seien auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk als Ausspielweg und Einnahmequelle angewiesen.



"No Billag"-Gegner werfen den Initiatoren auch vor, sie verfolgten mit ihrer Kampagne eigene wirtschaftliche Interessen. Eine Abschaffung der Rundfunkgebühr würde die SRG entscheidend schwächen. Davon profitieren würden private Medienhäuser in der Schweiz, die in der Hand prominenter SVP-Mitglieder seien.

Programm in vier Sprachen

Die Rundfunkgebühr in der Schweiz ist die höchste weltweit. Aktuell muss jeder Haushalt 451,10 Franken im Jahr zahlen (umgerechnet nach aktuellem Wechselkurs rund 390 Euro). Die SRG unterhält zahlreiche Radioprogramme und sieben Fernsehkanäle – drei in deutscher und je zwei in französischer und italienischer Sprache. Zusätzlich werden Sendungen in rätoromanischer Sprache produziert.



Bei einem Erfolg von "No Billag" würden die Sender ihre finanzielles Fundament verlieren. Diese warnen, dass mehrere Tausend Rundfunk-Mitarbeiter auf einen Schlag ihren Job los wären. Das beträfe auch Mitarbeiter bei privaten Sendern. Denn in der Schweiz fließt das Geld aus der Empfangsgebühr nicht nur in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, sondern zu einem kleinen Prozentsatz auch an private Anbieter.

Umfrage: Großteil gegen Gebührenabschaffung

Bei einer Wählerbefragung Anfang Februar hatten sich rund 65 Prozent gegen die Gebührenabschaffung ausgesprochen. Die "No Billag"-Anhänger haben allerdings angekündigt, auch bei einem Nein weitermachen zu wollen. Ihr Ziel dann: Eine Reduzierung der Gebühren auf 200 Franken, notfalls mit einer neuen Abstimmung.