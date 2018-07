Israel und Hamas haben sich im Gazastreifen einen schwerwiegenden militärischen Schlagabtausch geliefert. Militante Palästinenser griffen Israel am Samstag mit 100 Raketen und Mörsergranaten an, wie die israelische Armee mitteilte. Israels Luftwaffe bombardierte Dutzende Hamas-Ziele in Gaza. Bei einem Angriff auf ein Hamas-Gebäude wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums in dem Küstengebiet zwei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren getötet und 14 weitere Menschen verletzt. Die Auseinandersetzungen nähren die Sorge vor dem erneuten Ausbrechen eines Gaza-Krieges.

Schwerster Angriff seit 2014

Bereits am Freitag kam es an der Grenze zu Auseinandersetzungen zwischen Palästinensern und israelischem Militär. Bildrechte: dpa Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu drohte am Samstagabend mit einer Verschärfung der Angriffe im Gazastreifen, sollten Raketenangriffe der Hamas auf Israel andauern. Die israelische Armee habe der Hamas mit massiven Luftangriffen bereits den "härtesten Schlag" seit dem Gaza-Krieg 2014 versetzt, sagte Netanjahu.



Schon am Freitag war bei gewaltsamen Auseinandersetzungen an der Gaza-Grenze ein palästinensischer Jugendlicher getötet worden. Ein weiterer 20-Jähriger erlag den Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums zufolge am Samstag seinen Verletzungen.

Hamas will Botschaft senden