Die Kapitänin der deutschen Hilfsorganisation "Sea-Watch", Carola Rackete, ist wieder frei. Eine Ermittlungsrichterin auf Sizilien hob das gegen die 31-Jährige verhängte Hausverbot wieder auf. Ein Begründung wurde bislang nicht offiziell bekannt. "Mich hat die Solidarität, die mir so viele Menschen ausgedrückt haben, berührt", sagte Rackete am Dienstagabend in einer Mitteilung. Die Entscheidung, keine freiheitsentziehenden Maßnahmen gegen sie zu verhängen, empfinde sie als großen Gewinn für die Solidarität mit Flüchtlingen, Migranten und Asylbewerbern und gegen die Kriminalisierung der Helfer.

Richterin sieht keine Vergehen Racketes

Italienische Medien berichten, dass die Richterin keinen Widerstand oder Gewaltanwendung gegen ein Kriegsschiff durch Rackete gesehen hat. Sie habe zudem erklärt, dass der Widerstand gegen italienische Beamte insoweit zu rechtfertigen sei, da die Kapitänin ihrer Pflicht zur Rettung von Menschenleben auf See gefolgt sei. Weiter habe Rackete sich zu Recht für das Anlegen auf Lampedusa entschieden, da weder Libyen noch Tunesien sichere Häfen böten.

"Sea-Watch" feiert

"Sea-Watch" erklärte dagegen, es habe keinen Grund gegeben, sie festnehmen zu lassen, da sie sich lediglich für Menschenrechte im Mittelmeerraum eingesetzt und Verantwortung übernommen habe, wo keine europäische Regierung es getan habe.

Ausweisung droht

Italiens Innenminister Matteo Salvini erklärte gleichzeitig, die Ausweisung Racketes sei vorbereitet. Sie stelle eine Gefahr für die nationale Sicherheit dar.

Rackete war am Sonnabend festgenommen worden, da sie mit dem Rettungsschiff "Sea-Watch 3" und 40 Migranten an Bord unerlaubt in italienische Hoheitsgewässer und in den Hafen der Insel Lampedusa eingefahren war. Das Schiff wurde beschlagnahmt.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt deshalb wegen Beihilfe zur illegalen Einwanderung gegen Rackete und will den genauen Fortgang des Rettungseinsatzes untersuchen.

Mehr als zwei Wochen warten auf See

Rackete hatte am 12. Juni insgesamt 53 Menschen vor der libyschen Küste aus Seenot gerettet. Danach wartete sie mehr als zwei Wochen auf dem Meer vergeblich auf eine Erlaubnis zum Anlegen in Italien. Rackete rechtfertigte ihre Entscheidung, das Anlegen zu erzwingen, mit der verzweifelten Lage an Bord und der Sorge, dass Migranten über Bord in den Tod springen könnten.

Die Staatsanwaltschaft sieht eine solche Notlage nicht, auch weil 13 Migranten das Schiff unter anderem aus gesundheitlichen Gründen schon früher verlassen konnten. Ähnlich hatte es der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte gesehen, der einen Eilantrag von Rackete abgelehnt hatte, mit dem sie das Einlaufen in einen italienischen Hafen erzwingen wollte.

Suche nach Lösung für Migranten