Die frühere deutsche "Sea Watch"-Kapitänin Carola Rackete ist am Donnerstag in Agrigent auf Sizilien erneut durch die italienische Staatsanwaltschaft verhört worden.

Zugleich appellierte Rackete, die mittlerweile nicht mehr Kapitänin der "Sea-Watch 3" ist, erneut an die EU, gemeinsam daran zu arbeiten, künftig alle im Mittelmeer geretteten Menschen in Europa aufzunehmen: "Ich hoffe wirklich, dass die nun vom Parlament gewählte Europäische Kommission ihr Bestes tun wird, um die Wiederholung einer solchen Situationen zu verhindern."

Dieses Motorboot der italienischen Finanzpolizei touchierte Rackete bei ihrer illagalen Einfahrt in den Hafen von Lampedusa. Bildrechte: dpa

Die italienische Staatsanwaltschaft wirft der 31-Jährigen Beihilfe zur illegalen Einwanderung vor sowie das Eindringen in italienische Gewässer trotz eines offiziellen Verbots. Außerdem soll sie Wiederstand gegen ein Kriegsschiff geleistet haben.



Die aus Niedersachsen stammende Kapitänin war Ende Juni mit Dutzenden Migranten an Bord ohne Erlaubnis der Regierung in Rom in italienische Gewässer und in den Hafen von Lampedusa gefahren. Dabei hatte sie ein Schiff der Finanzpolizei, die zu den Streitkräften gehört, leicht gerammt. Im Falle einer Verurteilung droht ihr eine mehrjährige Haftstrafe.