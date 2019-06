Lebensrettung sei kein Verbrechen; die Besatzung der "Sea-Watch" halte sich strikt ans Seerecht, wenn sie Menschen aus Seenot rette und an einen sicheren Hafen bringe, so Neugebauer. Er freue sich, dass in Italien offenbar die Verfassung immer noch mehr zähle als ein twitternder Minister. Neugebauer spielt dabei auf den italienischen Innenminister Matteo Salvini von der rechten Lega an. Der hatte auf Twitter unter anderem gefordert, dass der Kapitän der Sea-Watch verhaftet werde.