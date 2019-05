Der Internationale Seegerichtshof in Hamburg hat Russland aufgefordert, im November festgenommene ukrainische Matrosen unverzüglich freizulassen und in die Ukraine zurückzuschicken.

Die Vize-Außenministerin der Ukraine, Olena Serkal, schrieb unmittelbar nach der Entscheidung des Gerichts auf Facebook, das Urteil sei ein klares Signal an Russland, "dass es nicht ungestraft Völkerrecht brechen kann". Die ukrainische Regierung erwarte nun, dass Russland das Urteil schnell und vollständig umsetze. Eine Reaktion aus Moskau gibt es bislang nicht. Allerdings hatte Russland bereits im Vorfeld die Zuständigkeit des Internationalen Seegerichts bestritten und das Verfahren boykottiert. Russland ist der Ansicht, dass nur ein einheimisches Gericht über den Fall entscheiden soll.

Die ukrainischen Schiffe waren Ende November von der russischen Küstenwache gestoppt worden, als sie aus dem Schwarzen Meer ins Asowsche Meer fahren wollten. Bei der Aktion wurden mehrere ukrainische Marinesoldaten verletzt und 24 Besatzungsmitglieder festgenommen. Sie sitzen in der russischen Hauptstadt Moskau in Untersuchungshaft. Russland wirft ihnen vor, illegal in russische Hoheitsgewässer eingedrungen zu sein. Die Ukraine hatte vor dem Hintergrund des Konflikts das Kriegsrecht verhängt.