Asylpolitk Seehofer kurz bei Kanzler Kurz

CDU und CSU planen eine Einrichtung von Transitzentren an der deutsch-österreichischen Grenze, in denen bestimmte Flüchtlinge für kurze Zeit festgehalten werden sollen. Sind sie in einem anderen EU-Staat bereits registriert, sollen sie dorthin abgeschoben werden, vorausgesetzt, dass EU-Land erklärt sich damit einverstanden.



Zu Wochenanfang hatte Österreichs Kanzler Kurz erklärt, bei einem solchen Plan, möglicherweise die Grenzkontrollen nach Italien und Slowenien zu verstärken. Eine solche Idee schloss am Donnerstag sein Vizekanzler Heinz-Christian Strache ausdrücklich aus. Der FPÖ-Politiker sagte in Wien, es sei "jetzt aktuell nicht notwendig, am Brenner oder anderswo weitere vertiefende Maßnahmen zu setzen",