Bundesinnenminister Horst Seehofer setzt ungeachtet der offenen Regierungsbildung in Italien auf einen EU-Kompromiss zur Umverteilung von Bootsflüchtlingen: "Es ist ein unwürdiger Zustand, dass bei jedem neuen Schiff die Debatte über die Aufnahme und Verteilung der Migranten immer aufs Neue geführt werden muss."

Wie der CSU-Politiker weiter sagte, ist es aber "äußerst schwierig", in der EU einen "verlässlichen und solidarischen Ad-hoc-Mechanismus für die Seenotrettungsfälle" zu finden. Bei einem EU-Sondertreffen am 19. September auf Malta wird eine Regelung angestrebt. Sie soll verhindern, dass Italien und Malta ihre Häfen für Schiffe sperren, die Migranten an Bord haben. Teilweise saßen Menschen wochenlang an Bord fest, bis nach jeweils mühsamen Gesprächen andere Länder zusagten, sie aufzunehmen.

Treffen auf Malta

Seehofer im Juli bei einem Treffen der EU-Innenminister in Helsinki zum Umgang mit den Bootsflüchtlingen, das keine Lösung brachte. Bildrechte: dpa Ob und wie Italien bei dem Treffen vertreten sein wird, ist angesichts der laufenden Regierungsbildung in Rom noch unklar. Kritiker des amtierenden italienischen Innenmnisters Matteo Salvini setzen auf einen Kurswechsel.



Seehofer mahnte eine Lösung zur Rettung von Bootsflüchtlingen an, die keine neuen Anreize schafft, die Reise über das Mittelmeer anzutreten.



Am Donnerstag waren zwei private Rettungsschiffe mit rund 200 Menschen an Bord im Mittelmeer unterwegs – die deutsche "Eleonore" und das italienische Schiff "Mare Jonio".