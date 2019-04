Die Migranten an Bord des deutschen Seenotretters "Alan Kurdi" dürfen nach Tagen des Wartens das Schiff verlassen. Wie die maltesische Regierung in Valletta mitteilte, dürfen die 62 Menschen in Malta an Land gehen. Sie würden dann nach Deutschland, Frankreich, Portugal und Luxemburg gebracht. Keiner von ihnen werde in Malta bleiben.