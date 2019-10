Das Europaparlament hat sich am Donnerstag nicht auf eine gemeinsamen Beschluss zur Seenotrettung im Mittelmeer einigen können. Für eine Resolution, die unter anderem mehr Rechte für Nichtregierungsorganisationen (kurz: NGO) bei der Seenotrettung gefordert hätte, gab es 288 Ja- und 290 Nein-Stimmen.

Gegnern der Entschließung wären die Befugnisse zu weit gegangen. Sie kritisierten, dass es damit Schleppern leichter gemacht werden würde. Nötig sei vielmehr ein Verfahren der Seenotrettung, das auf internationalem und europäischem Recht basiere. "Wir wollen keine Vorlage schaffen, die Schmugglern und Menschenhändlern in die Hände spielt und dieses zynische Geschäftsmodell auch noch unterstützt, anstatt es zu bekämpfen", argumentierte CDU-Europapolitikerin Lena Düpont nach dem Scheitern der Resolution. Dass keine Einigung gefunden werden konnte, bedauerte sie. "Menschen in Seenot zu retten ist unsere rechtliche und humanitäre Verpflichtung", betonte die Abgeordnete.

Die Unterstützer der Resolution sahen in dem knappen Votum eine Niederlage für das EU-Parlament. "Die Nachricht ist deutlich: Hier will man lieber wegschauen und sterben lassen, als Menschen vor dem Ertrinken zu retten", erklärte die Sprecherin für Asylpolitik der Linken im EU-Parlament, Cornelia Ernst. "Dass es aber noch nicht einmal jetzt eine Mehrheit im Europaparlament gibt, die konsequent Menschenleben retten will, ist erschütternd", sagte Ernst.