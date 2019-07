25. Juli 2019 | Rettungsschiff "Alan Kurdi" Richtung Libyen unterwegs

Das Seenotrettungsschiff "Alan Kurdi". Bildrechte: Fabian Heinz/Sea-Eye/dpa Das Schiff "Alan Kurdi" der deutschen Rettungsorganisation Sea-Eye ist am Donnerstag von Palma de Mallorca zu einer neuen Mission aufgebrochen. Voraussichtlich Dienstag werde es die Libysche Such- und Rettungszone erreichen. Dort gebe es derzeit keine Rettungsschiffe, teilte der in Regensburg ansässige Verein mit.



Unterstützung erhoffe man sich von dem neuen Rettungsschiff "Ocean Viking", das von Ärzte ohne Grenzen und SOS Mediterranee betrieben wird. Das Schiff, das für die Rettung von bis zu 200 Menschen konzipiert ist und unter norwegischer Flagge fährt, wird in wenigen Tagen im Mittelmeer erwartet.

24. Juli 2019 | Seawatch-Kapitänin Rackete soll vor Europaabgeordneten sprechen

Die deutsche Kapitänin Carola Rackete soll im Oktober im EU-Parlament über die Seenotrettung im Mittelmeer berichten. Rackete werde am 3. Oktober vor dem Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres sprechen, teilte die Linksfraktion am Mittwoch mit. Ein Sprecher des Europaparlaments bestätigte, dass die Linksfraktion Rackete für die Anhörung zum Thema Seenotrettung im Mittelmeer als Rednerin vorgeschlagen habe. Zwar könne eine Mehrheit der Ausschussmitglieder die Anhörung noch verhindern, das sei aber trotz der Auseinandersetzung mit der italienischen Regierung nicht zu erwarten.

23. Juli 2019 | Italien blockiert Verhandlungen zur Seenotrettung

Italiens rechter Innenminister Matteo Salvini. Bildrechte: dpa Italien stellt sich bei den Verhandlungen um eine Lösung zur Verteilung von Bootsflüchtlingen quer. Das "von Franzosen und Deutschen gewollte" Treffen zur Migration am Montag in Paris sei "ein Flop" gewesen, erklärte Italiens rechter Innenminister Matteo Salvini. Es sei nur wiederholt worden, "dass Italien weiter das Flüchtlingslager Europas sein soll". Die populistische Regierung in Rom wehrt sich gegen den Vorschlag, dass Boote mit geretteten Migranten in Italien oder Malta anlegen sollen und dann in andere EU-Länder verteilt werden. Sie will vielmehr, dass die Menschen auch in anderen Häfen - zum Beispiel in Frankreich - aussteigen.

21. Juli 2019 | SOS Méditerrannée und Ärzte ohne Grenzen nehmen Seenotrettung wieder auf

Die Hilfsorganisationen "SOS Méditerrannée" und "Ärzte ohne Grenzen" nehmen die Seenotrettung auf dem Mittelmeer wieder auf. "Als professionelle Seenotretter können wir das Sterben im Mittelmeer nicht mehr hinnehmen", erklärte der Geschäftsführer von SOS Méditerrannée in Deutschland, David Starke, am Sonntag. Das neue Rettungsschiff "Ocean Viking" ist nach Angaben der Organisationen bereits seit Donnerstag auf dem Weg in Richtung Mittelmeer, es soll Ende des Monats dort die Seenotrettung aufnehmen. Es könne bis zu 200 Gerettete an Bord nehmen. Ende 2018 hatten die beiden Organisationen nach drei Jahren ihre gemeinsamen Rettungsaktivitäten mit dem Schiff "Aquarius" auf politischen Druck Italiens hin eingestellt.

21. Juli 2019 | Kreuzfahrtschiff nimmt 111 Migranten auf Weg nach Italien auf