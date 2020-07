Deutschland selbst hat seit 2018 die Aufnahme von 1.206 aus Seenot geretteter Bootsmigranten zugesagt. Nach Angaben des Innenministeriums sind davon bislang jedoch erst 502 Menschen in Deutschland angekommen. Das liege an den oft langwierigen Überprüfungen und daran, dass Italien die Überstellung in der Regel nicht einzeln sondern in größeren Gruppen durchführe. Eine Überstellung von gut 300 Geretteten im März war wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden. Allein 2019 wurden insgesamt mehr als 165.000 Anträge auf internationalen Schutz gestellt.