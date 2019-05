Der designierte ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zeigt sich zuversichtlich, dass die Halbinsel Krim wieder an sein Land zurückgegeben wird. "Ich glaube, dass wir die Heimat der Krimtataren von der Besatzung befreien werden", schrieb er am Samstag bei Facebook.

Russland hatte vor fünf Jahren die ukrainische Halbinsel annektiert, was von der EU und den USA als völkerrechtswidrig verurteilt wurde. Deshalb sieht sich die Ukraine im Krieg mit Russland - auch wegen der Unterstützung von Separatisten in der Ostukraine durch Moskau.

In der Ukraine wurde am Samstag an die Zwangsumsiedlung der krimtatarischen Minderheit nach Zentralasien unter dem Sowjetdiktator Josef Stalin vor 75 Jahren erinnert. 1944 waren etwa 200.000 Menschen wegen angeblicher Kooperation mit den deutschen Besatzern per Zug vor allem ins heutige Usbekistan gebracht worden. Das ukrainische Parlament wertete die Deportation 2015 als Völkermord.