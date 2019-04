Der Politik-Neuling und Komiker Wolodymyr Selenskyj hat bei der Präsidentschaftswahl in der Ukraine deutlich über den bisherigen Amtsinhaber Petro Poroschenko triumphiert. Wie die Wahlkommission am Montag in Kiew nach Auszählung von über 90 Prozent der Wahlzettel mitteilte, entfielen auf Selenskyj 73 Prozent der Stimmen. Poroschenko landete weit abgeschlagen bei 24,5 Prozent der Stimmen. Viele Wahlzettel waren ungültig.

EU, Nato und Trump gratulieren

EU-Ratspräsident Tusk: "Unterstützung für Ukraine fortsetzen." Bildrechte: imago/ZUMA Press EU und Nato, die den pro-westlichen Kurs der Ukraine in den zurückliegenden Jahren nach Kräften gefördert hatten, bekräftigten nach Selenskyjs Wahlsieg ihren Willen zu einer guten Zusammenarbeit. EU-Ratspräsident Donald Tusk schrieb im Kurzbotschaftendienst Twitter, die EU sei entschlossen, ihre Unterstützung für das Land fortzusetzen. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg erklärte, die Ukraine sei ein "geschätzter" Partner der Nato.

Auch US-Präsident Donald Trump gratulierte dem 41-Jährigen zu dessen Wahlerfolg. Zugleich versprach auch er, die Ukraine "bei ihren Anstrengungen, die territoriale Unversehrtheit herzustellen und Russlands Aggression abzuwehren" weiter zu unterstützen.

Russland hofft auf Wandel

Russland, das 2014 die ukrainische Schwarzmeer-Halbinsel Krim annektiert hatte, wertete das Wahlergebnis als Entscheidung für einen Wandel. Verschiedene Politiker äußerten die Hoffnung auf einen eigenständigen politischen Kurs des neuen Präsidenten in Kiew und auf einen Neustart in den Beziehungen mit der Ukraine. Russlands Vize-Außenminister Grigori Karasin sagte laut der Nachrichtenagentur RIA Novosti, die neue Führung müsse nun in der Innen- und Außenpolitik "die Wünsche ihrer Wähler verstehen und umsetzen".

Selenskyj verspricht neue Friedensgespräche