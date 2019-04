In Belgrad haben erneut mehrere Tausend Demonstranten den Rücktritt von Präsident Aleksandar Vucic gefordert. "Der Präsident hat die exekutive und die gesetzgebende Macht in seiner Hand konzentriert", sagte der Politikwissenschaftler Cedomir Cupic in einer Ansprache. "Jetzt hat er auch damit begonnen, sich die Gerichtsbarkeit zu unterwerfen. Mit ihm hat Serbien keine Zukunft." Die Protestanten verlangten außerdem faire und freie Wahlen sowie mehr Pressefreiheit.