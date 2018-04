Ende der Schonfrist Kommen die US-Zölle für europäischen Stahl?

Banges Warten in Europa: Im Streit um die Einführung von US-Zöllen auf Stahl- und Aluminiumimporte rückt das Ende der Schonfrist am 1. Mai näher. Die EU-Kommission wollte bis zuletzt versuchen, Zölle für die EU-Mitglieder abzuwenden. "Im Augenblick liegt unsere Priorität bei einem Dialog auf hoher Ebene", sagte EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" .

EU-Firmen wurden zunächst von den amerikanischen Einfuhrzöllen auf Stahl- und Aluminiumprodukte verschont, allerdings nur bis zum 1. Mai. Für eine unbefristete Ausnahme verlangt Washington nach Angaben aus EU-Kreisen Handelserleichterungen oder Obergrenzen bei den Stahlexporten. Die EU will sich aber nicht erpressen lassen.

US-Wirtschaftsminister Wilbur Ross deutete am Wochenende in einem Interview an, dass es zu Ausnahmen kommen könne. Er machte jedoch keine Angaben, um welche Länder es sich handeln könnte und ob die USA dafür Bedingungen stellen.