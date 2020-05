Härtere Strafen

Einzelheiten zum geplanten Gesetz gibt es noch nicht. Es soll sich aber gegen Subversion, Verrat und Aufwiegelung richten, außerdem gegen alle, die für eine Abspaltung Hongkongs von China werben. Konkret bedeutet das, dass alle pro-demokratischen Aktivitäten in der chinesischen Sonderverwaltungsregion deutlich härter als bisher bestraft werden können und dadurch schwieriger werden.

Der chinesische Volskongress tagt derzeit in Peking. Bildrechte: dpa

Hongkongs Opposition ist entsprechend entsetzt. Sie warnt vor Willkür der Behörden gegenüber Andersdenkenden und einem weiteren Aushöhlen der Rechtsstaatlichkeit. Die pro-demokratische Parlamentsabgeordnete Tanya Chan sagte bereits am Donnerstagabend, als erste Berichte über das Sicherheitsgesetz bekannt wurden:

Das ist heute der traurigste Tag in der Geschichte Hongkongs. Tanya Chan Parlamentsabgeordnete Hongkong

Weiter sagte Chan: "Das Vorhaben bestätigt, dass wir bei 'Ein Land, ein System' angekommen sind. Ganz klar ein riesiger Rückschlag. 2020 ist das Jahr, in dem sich Chinas Zentralregierung in jeglicher Hinsicht in die Angelegenheiten Hongkongs einmischt."

Opposition: "Das war's dann"

Der sichtlich um Fassung ringende Parlamentsabgeordnete Dennis Kwok sprach ebenfalls vom Ende des bisherigen Prinzips "Ein Land, zwei Systeme": "Die Zentralregierung in Peking hat ihr Versprechen an die Menschen in Hongkong vollständig gebrochen. Das Versprechen, dass in der chinesisch-britischen Vereinbarung und im Grundgesetz unserer Stadt verankert ist. Das war’s dann!" Der Status von Hongkong als internationale Stadt werde sehr bald verschwunden sein.

Der von Chinas Staatsführung de facto eingesetzte Vorsitzende des Hongkonger Parlaments Andrew Leung äußerte sich schriftlich zum Vorhaben der Pekinger Zentralregierung: Er respektiere, verstehe und unterstütze die Initiative.

Schock an der Börse

In Hongkongs Wirtschaft hingegen löste das geplante Gesetz zur Nationalen Sicherheit eine Art Schockwelle aus, abzulesen an der Börse. Der Hang-Seng-Index sackte um mehr als fünf Prozent ab.

Der Leiter der Deutschen Handelskammer in Hongkong Wolfgang Niedermark sagte, das Prinzip "Ein Land, zwei Systeme" sei die alles überragende Grundlage für den Erfolg des Standorts Hongkongs. Jeder Schritt, der das untergrabe, gehe zu Lasten der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Anziehungskraft Hongkongs. "Die Ankündigung aus Peking, nun auf diese Art und Weise ein Sicherheitsgesetz für Hongkong auf den Weg zu bringen, ist natürlich besonders schwerwiegend in einer ganzen Reihe von Maßnahmen, die uns hier in letzter Zeit Sorgen bereiten", erklärte Niedermark.

Protest angekündigt

Vertreter der Hongkonger Opposition und Pro-Demokratie-Aktivisten haben für Freitagabend zu Demos und Protesten in Hongkong aufgerufen.