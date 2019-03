In diesem Zusammenhang forderte die Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte, wie zuvor bereits US-Präsident Donald Trump, Deutschland und andere EU-Staaten auf, Kämpfer aus ihren Ländern wieder aufzunehmen und vor Gericht zu stellen. Der Leiter der Stelle, Rami Abdul Rahman, sagte am Mittwoch in Berlin, diese IS-Mitglieder wären oft mit deutschen und europäischen Reisedokumenten über die Türkei nach Syrien gekommen. "Es wäre höchst unverantwortlich, die autonome Selbstverwaltung in Nordsyrien mit der schwierigen Aufgabe der Identifikation und Gerichtsbarkeit allein zu lassen. Schließlich hat das NATO-Mitglied Türkei maßgeblich dazu beigetragen, dass sich so viele Deutsche und Europäer dem IS anschließen und Verbrechen begehen konnten."