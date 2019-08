70 Jahre Genfer Konvention Abkommen für Menschlichkeit auch in Zeiten von Konflikten

Die Genfer Konventionen sollen im Falle eines Krieges oder bewaffneten Konflikts den Feindseligkeiten der Konfliktparteien Grenzen setzen und vor allem die Zivilbevölkerung schützen. Auch 70 Jahre nach ihrer Verabschiedung hätten die Vereinbarungen nichts an ihrer Bedeutung eingebüßt, meint Helen Durham, die Direktorin für internationales Recht beim Internationalen Komitee vom Roten Kreuz (IKRK).

Durham hält die Vereinbarungen für relevanter und nützlicher denn je. Weltweit würden Tausende unter bewaffneten Konflikten leiden und die Genfer Konventionen sorgten hier für einen Unterschied. Aus den Erfahrungen des IKRK heraus könne sie sagen, dass sie Leben retten und denen, die in Konflikte verstrickt seien sowie auch den Opfern Würde verleihen.

Drei Zusatzprotokolle aus den Jahren 1977 und 2005 regeln Weiteres, unter anderem den Umgang mit Zivilisten. Ihren Ursprung haben die Genfer Konventionen in der Schlacht von Solferino 1859. Die verlustreiche Schlacht war für den Genfer Henry Dunant der Anstoß zur Gründung des Roten Kreuzes.

Vor 70 Jahren war die internationale Gemeinschaft schockiert über die Ereignisse während des Zweiten Weltkriegs, insbesondere die Behandlung von Zivilisten. Und man traf sich zu einer Konferenz, ausgerichtet von der Schweiz, unterstützt vom Internationalen Komitee vom Roten Kreuz, und man verhandelte diese Idee, dass es in Zeiten bewaffneter Konflikte Grenzen geben sollte.

Alle Staaten haben die Genfer Konventionen unterzeichnet, sie sind weitgehend ins Völkergewohnheitsrecht eingegangen, dennoch muss festgestellt werden, dass Regierungen, Soldaten, Rebellen und Terroristen die Vorschriften immer wieder mit den Füßen treten - unter anderem im Südsudan, in Syrien oder in der Ukraine.

Zu diesen Herausforderungen gehören auch durch Konfliktparteien verursachte Umweltschäden. Sie werden in den bestehenden Abkommen nicht ausreichend berücksichtigt. Aktuell wird an einem Entwurf für den Schutz der Umwelt in bewaffneten Konflikten gearbeitet.