In Simbabwe hat Staatschef Emmerson Mnangagwa von der Regierungspartei Zanu-PF die historische Präsidentenwahl gewonnen. Er holte mit 50,8 Prozent der Stimmen knapp die Mehrheit, wie die Wahlkommission verkündete. Oppositionsführer Nelson Chamisa von der Partei MDC habe 44,3 Prozent der Stimmen erhalten.

Die Befürchtung ist groß, dass der Sieg des 75-Jährigen weitere Unruhen auslösen könnte. Noch vor der Verkündung hatte Chamisa erklärt, er wolle im Falle eines Sieges von Mnangagwa das Ergebnis anfechten. Bereits am Mittwoch gab es gewaltsame Ausschreitungen, als Anhänger der Opposition gegen den klaren Sieg der Zanu-PF bei der Parlamentswahl demonstrierten. Dabei starben sechs Menschen.

Neben der Präsidentschaft wurde am Montag in dem Land im Süden Afrikas auch das Parlament neu gewählt. Nach dem offiziellen Ergebnis erreicht die regierende Partei Zanu-PF von Präsident Mnangagwa die Zwei-Drittel-Mehrheit und könnte damit die Verfassung ändern.

Chamisa warf der Regierungspartei Wahlbetrug vor. Zweifel an der Unabhängigkeit der Wahlkommission äußerten auch EU-Wahlbeobachter. Die Abstimmungen in diesem Jahr in Simbabwe gelten als historisch, es waren die ersten seit der Entmachtung des langjährigen Herrschers Robert Mugabe durch das Militär.