Justizministerin Zezka Zatschewa gab am Samstag ihr Amt auf. Auch Vize-Sportministerin Wanja Kolewa trat auf Drängen von Ministerpräsident Boiko Borissow zurück. Zatschewa erklärte ihren Rücktritt damit, dass die Spannungen nicht auf die Arbeit der Regierung übergreifen sollten. Beide Frauen gehören - wie auch der Ministerpräsident - der bürgerlichen Regierungspartei GERB an.

In den Skandal sind bulgarischen Medienberichten zufolge insgesamt vier GERB-Politiker verwickelt. Es geht dabei um ein Luxushaus in einem Prestige-Wohnviertel in der Hauptstadt Sofia. In diesem Haus hatten Zatschewa und Kolewa ein Luxusappartement mit rund 230 Quadratmetern weit unter dem Marktpreis gekauft.