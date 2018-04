Mehr als einen Monat nach dem mutmaßlichen Giftanschlag auf Sergej Skripal geht es dem ehemaligen russisch-britischen Doppelagenten deutlich besser. Das hat die ärztliche Leiterin des Bezirkskrankenhauses in Salisbury, Christine Blanshard, mitgeteilt. "Er spricht gut auf die Behandlung an, sein Zustand verbessert sich schnell, und er ist nicht mehr in Lebensgefahr", sagte die Medizinerin am Freitag.

Auch Tochter geht es besser

Julia Skripal wurde zusammen mit ihrem Vater in das Bezirkshospital von Salisbury eingeliefert. Bildrechte: IMAGO Bereits am Donnerstag hatte sich Skripals Tochter Julia, die am 4. März gemeinsam mit ihrem Vater ebenfalls eine Vergiftung erlitten hatte, erstmals zu Wort gemeldet. In einem von der britischen Polizeibehörde Scotland Yard verbreiteten Schreiben berichtete die 33-Jährige von deutlichen Fortschritten bei der Genesung.



Klinikleiterin Blanshard ergänzte am Freitag, Julia werde "mit jedem Tag stärker" und könne sich "auf den Tag freuen, an dem es ihr gut genug geht, um das Krankenhaus zu verlassen." Mit den ersten offiziellen Erklärungen zum Zustand von Vater und Tochter Skripal nährt sich die Hoffnung, durch eine baldige Befragung der beiden mehr Klarheit in den ominösen Fall zu bringen.

Schwerste Krise seit Kaltem Krieg

Der mutmaßliche Giftanschlag auf Skripal und seine Tochter im südenglischen Salisbury hatte zur schwersten Krise zwischen Großbritannien und Russland seit dem Ende des Kalten Krieges geführt. Ohne Beweise vorzulegen, hatte die britische Regierung von Premierministerin Theresa May Moskau für die Attacke auf den Ex-Doppelagenten verantwortlich gemacht. Moskau hatte das von Anfang an vehement bestritten und konkrete Beweise eingefordert.

Russland spricht von "Propaganda-Krieg"

Nebensia: "Großbritannien spielt mit dem Feuer." Bildrechte: dpa In einer von Russland am Donnerstagabend einberufenen Sondersitzung des UN-Sicherheitsrates in New York warf der russische Botschafter bei den Vereinten Nationen, Wassili Nebensia, London vor, einen "Propaganda-Krieg" gegen sein Land vom Zaun zu brechen. Die Briten würden dabei mit dem Feuer spielen und ihr Vorgehen noch bereuen. London und seinen westlichen Verbündeten warf Nebensia vor, Lügen und Manipulationen nach den Methoden des NS-Propagandaministers Joseph Goebbels zu verbreiten. Die britische UN-Botschafterin Karen Pierce wies die Vorwürfe zurück. Das Ganze sei "Teil eines größeren Musters von unverantwortlichem Verhalten Russlands".

Platzeck: "Militärische Gefahr deutlich verschärft"

Dennoch verstummt auch innerhalb des westlichen Lagers die Kritik an der vorschnellen Verurteilung Russlands und der Eskalation der Krise seitens der britischen Regierung nicht. Der britische Labour-Chef Jeremy Corbyn warf May und ihrem Außenminister Irreführung der Öffentlichkeit und möglicherweise Übertreibung vor.

Platzeck: "Treiben auf gefährlichen Tiefpunkt." Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Auch in Deutschland hält die Kritik an dem voreiligen Agieren Londons an. Brandenburgs früherer Ministerpräsident Matthias Platzeck (SPD) sagte mit Blick auf die Eskalation im Fall Skripal der "Märkischen Allgemeinen": "Wir treiben auf einen gefährlichen Tiefpunkt zu. Die militärische Gefahr hat sich deutlich verschärft, die Lage ist explosiver als zu Zeiten des Kalten Krieges."



Zuvor hatte bereits Ex-BND-Präsident Gerhard Schindler bei MDR AKTUELL eingeschätzt, dass die Beweislage im Fall Skripal nicht so robust sei, wie die beschlossenen Maßnahmen des Westen gegen Russland vermuten lassen.

Immer neue Behauptungen

Am Dienstag dieser Woche räumte sogar das britische Militärlabor für Chemie- und Biowaffen in südenglischen Porton Down ein, dass die Herkunft des angeblich im Fall Skripal nachgewiesenen Nervengiftes Nowitschok aus Russland nicht nachgewiesen werden könne.



Die Zeitung "The Times" behauptete in einem am Freitag erschienenen Bericht allerdings, dass das gegen Skripal eingesetzte Nervengift aus einer russischen Militärforschungsanlage in Schichany im Gebiet Saratow an der Wolga stamme. Geheimdienstinformationen wiesen klar auf Schichany hin, zitiert das Blatt den Chemiewaffenexperten Hamish de Bretton-Gordon. Die dort gelagerten Mengen seien ausreichend für Attentate, aber zu gering für militärische Einsätze gewesen.

Lawrow kritisiert "Times"-Bericht