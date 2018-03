Der frühere Doppelagent Sergej Skripal ist nach Ansicht der britischen Ermittler an seiner Haustür vergiftet worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde an der Tür seines Wohnhauses in Salisbury die bisher höchste Konzentration des Nervengifts gefunden.



Spuren waren zuvor auch an anderen Stellen in Salisbury entdeckt worden, unter anderem in einem Restaurant und einem Pub. Der Polizei zufolge waren die Konzentrationen dort aber geringer.