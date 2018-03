Der slowakische Regierungschef Robert Fico hat am Mittwochabend überraschend seinen Rücktritt angeboten. In Bratislava sagte er, wenn Präsident Andrej Kiska das Rücktrittsgesuch annehme, werde er sein Amt am Donnerstag abgeben.

Druck nach Mord an Journalist

Bedingung dafür sei unter anderem, dass seine sozialdemokratische Partei Smer das Vorschlagsrecht für einen Nachfolger behalte, erklärte er nach Angaben der Nachrichtenagentur TASR.



Fico war nach dem Mordanschlag auf den Journalisten Jan Kuciak und dessen Verlobte Ende Februar stark unter Druck geraten. Nicht nur die Opposition hatte daraufhin seinen Rücktritt gefordert, sondern auch zehntausende Demonstranten. Innenminister Robert Kalinak trat bereits am Montag zurück.



Für kommenden Montag ist auf Antrag der Opposition ein Misstrauensvotum im Parlament angesetzt. Der Forderung nach einer Neuwahl schloss sich am Montag überraschend auch der Juniorpartner in der regierenden Dreierkoalition, die Ungarnpartei Most-Hid, an. Fico hatte eine Neuwahl, die frühestens im Juni angesetzt werden könnte, bislang ausdrücklich ausgeschlossen. Im Gespräch ist in Bratislava nach Medienberichten auch eine Übergangsregierung aus Beamten.

Kuciak berichtete über dubiose Geschäfte von Ficos Partei