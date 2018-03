Slowakei Festnahmen nach Doppelmord

Im Zusammenhang mit dem Mord an dem slowakischen Enthüllungsjournalisten Jan Kuciak und seiner Verlobten hat die Polizei in der Slowakei mehrere Festnahmen gemeldet. Polizeichef Tibor Gaspar erklärte, es handle sich um italienische Geschäftsmänner.

Ihre Name seien auch in einem Artikel des getöteten Journalisten aufgetaucht. In dem Text sei es um mutmaßliche Verbindungen zwischen der Regierungspartei der Slowakei und der italienischen Mafia gegangen. "Wir können von einer italienischen Spur sprechen", so Gaspar. Es habe Durchsuchungen in mehreren Orten der Slowakei gegeben.