Slowakei Čaputová auf dem Weg zur Präsidentschaft

In der Slowakei hat die Bürgerrechtlerin Zuzana Čaputová die erste Runde der Präsidentenwahl klar für sich entschieden. Wie das Statistikamt des Landes in Bratislava mitteilte, kommt Čaputová nach Auszählung fast aller Stimmen auf 40,55 Prozent. Dahinter folgt mit deutlichem Abstand EU-Vizekommissionspräsident Maroš Šefčovič mit 18,7 Prozent. In zwei Wochen kommt es zu einer Stichwahl zwischen den beiden. Die Beteiligung in der ersten Runde lag bei knapp 49 Prozent.

Abgeschlagen Zweiter: Maroš Šefčovič. Bildrechte: dpa

Umfragen zufolge hat Čaputová gute Chancen, erste Frau an der Spitze des Staates zu werden. Die 45-Jährige bedankte sich bei ihren Unterstützern auf Slowakisch und in den Sprachen der größten Minderheiten im Land. Bei der Stimmgabe hatte sie am Samstag gesagt, die Slowakei stehe am Scheideweg. Es gehe darum, das Vertrauen der Öffentlichkeit wieder zu erlangen.



Das Präsidentenamt in der Slowakei hat weitgehend zeremonielle Bedeutung. Allerdings geht von Čaputovás Erfolg ein wichtiges Signal aus. Das Land steht noch immer unter dem Eindruck des Mordes an Jan Kuciak vor gut einem Jahr.