Kompromiss zwischen EU und USA Wer mehr vom Sojabohnen-Deal hat

Praktisch sofort würde die EU beginnen, mehr Sojabohnen zu importieren, so formulierte es US-Präsident Donald Trump nach dem offiziellen Deal zur baldigen Beilegung des Handelsstreits. Sojabohnen spielten eine wichtige Rolle, setzte er nach und bedankte sich bei EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker für die Zusage von mehr Importen.

Sojabohnen sind das wichtigste landwirtschaftliche Exportgut der USA. 2017 gingen mehr als sechs Millionen Tonnen nach Europa und fast 18 Millionen nach China. Doch nicht nur mit der EU streitet sich Trump um die Handelsbeziehungen, sondern eben auch mit China. Als die USA damit angefangen haben, Zölle auf chinesische Waren zu erheben, reagierten die Chinesen mit Gegenzöllen. Die Nachfrage nach den Bohnen aus den USA ging deutlich zurück.

Das traf vor allem die Farmer im Mittleren Westen, die als wichtige Unterstützer des Präsidenten gelten. Die US-Regierung verkündete deshalb erst am Dienstag, ein Nothilfepaket von bis zu zwölf Milliarden Dollar für den Agrarsektor bereitzustellen. Jetzt soll zusätzlich die EU aushelfen.

Experte: Einigung zulasten von Drittländern

Die Frage ist nur: Braucht die EU überhaupt so viele Sojabohnen? Bisher steht noch nicht fest, von wann an genau die EU ihre Importe aus den USA erhöhen wird. Auch wie das technisch ablaufen soll, ist unklar: Anders als China kann Europa nicht von sich aus die Importe erhöhen, sondern muss die großen Agrarimporteure in den Mitgliedsstaaten davon überzeugen.

Experten zufolge ist aber nicht zu befürchten, dass die EU nun massenhaft überflüssige Sojabohnen anhäuft - nach dem Vorbild der Butterberge, die ein jahrelang diskutiertes Problem waren. "Wenn Europa mehr Sojabohnen aus den USA importiert, dann geht das eher zu Lasten der Drittländer", sagt Gunther Schnabl, Professor für Wirtschaftspolitik an der Universität Leipzig MDR AKTUELL. "Dann werden eben zum Beispiel weniger Bohnen aus Brasilien importiert."

Gebraucht wird die Sojabohne vor allem als Futtermittel, denn Europa selbst produziert zu wenig eiweißreiche Futterpflanzen. Außerdem wird ein geringerer Teil zur Herstellung von Biodiesel benötigt. Die Bohnen aus den wichtigsten Erzeugerländern, zu denen neben den USA auch Südamerika gehören, sind übrigens fast immer gentechnisch verändert - anders als die europaeigenen Pflanzen.

Deal nutzt beiden Seiten

Er bezweifelt aber, dass der amerikanische Präsident mit seinen Zollerhöhungen und Drohungen gegen die Handelspartner sehenden Auges in eine innenpolitische Krise gelaufen ist.



Er bezweifelt aber, dass der amerikanische Präsident mit seinen Zollerhöhungen und Drohungen gegen die Handelspartner sehenden Auges in eine innenpolitische Krise gelaufen ist.



"Kein Politiker, dem am eigenen Machterhalt gelegen ist, kann es sich leisten, dass wegen höherer Zölle die Preise an den Ladenkassen steigen." Für Schnabl waren die Handelskonflikte der vergangenen Wochen daher auch eher "Schattengefechte, um in einzelnen Partialmärkten Vorteile zu erreichen".

Bekommen wir eher mehr freien Handel?

Folgt man der Intepretation, so ist das Trump jetzt für die Landwirtschaft und den Energiesektor (die EU will auch mehr Flüssiggas aus den USA importieren) gelungen - sofern der Deal mit der EU tatsächlich zustande kommt. Aber auch für Europa sei die Einigung positiv, sagt Schnabl: "Niedrige Preise sind auch für EU gut."