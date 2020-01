Nach dem Tod des iranischen Generals Qassem Soleimani erwartet das Bundeskriminalamt (BKA) offenbar auch eine erhöhte Gefahr für Einrichtungen in Deutschland. Wie die Zeitung "Die Welt" berichtet, arbeitet das BKA bereits an einer neuen Einschätzung der Gefährdungslage. Das aktualisierte Lagebild werde den Ländern übermittelt, sobald es fertig sei, zitiert die Zeitung das Bundesinnenministerium.

Betroffen von den Maßnahmen sind demnach vor allem amerikanische und israelische Einrichtungen in Deutschland. Details dazu wurden nicht bekannt. Allerdings werden viele dieser Einrichtungen in Deutschland bereits von den Sicherheitsbehörden geschützt. Zuletzt hatte es nach dem Anschlag unter anderem auf die Synagoge in Halle Kritik an mangelnden Sicherheitsvorkehrungen gegeben.