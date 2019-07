Bei einem Anschlag auf ein somalisches Hotel sind in der Hafenstadt Kismaju mindestens 26 Menschen getötet und mehr als 50 verletzt worden. Nach Behördenangaben sind unter den Toten eine bekannte in Somalia geborene kanadische Journalistin und Aktivistin sowie ein Kandidat für die Regionalwahlen. Auch mehrere Ausländer wurden getötet, darunter Personen aus Kenia, Tansania, den USA sowie aus Großbritannien.

Die somalische Hafenstadt Kismayo aus der Luft. Bildrechte: dpa

Wie ein Polizeisprecher erklärte, hatte sich bei dem Anschlag am Freitagabend zunächst ein Selbstmordattentäter in einem Auto vor dem Hotel in die Luft gesprengt. Anschließend stürmten mehrere Angreifer das Hotel und lieferten sich die Nacht hindurch Kämpfe mit Sicherheitskräften. In dem Hotel sind häufig Politiker und im Ausland lebende Somalier zu Gast.