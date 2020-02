Keine Einigung EU-Gipfel endet ohne Haushaltsplan

Die einen wollen mehr Geld, die anderen weniger einzahlen. Die Differenzen der 27 EU-Mitglieder waren zu groß. Auf dem Sondergipfel in Brüssel fanden sie keinen Kompromiss, wie der Rahmen für den Haushalt der Europäischen Gemeinschaft in den kommenden Jahren aussehen soll. Ein neuer Termin ist nicht in Sicht.