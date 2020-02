EU-Außenministertreffen Neue Mission soll Waffenembargo in Libyen überwachen

Die EU will das Waffenembargo gegen Libyen mit einer neuen Mission überwachen. Darauf haben sich die EU-Außenminister in Brüssel geeinigt. Die Mission soll auch eine maritime Komponente im östlichen Mittelmeer haben. Eine Wiederauflage der Mission "Sophia" war vor allem an Österreich gescheitert.