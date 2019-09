In Spanien stehen wegen der Pleite des britischen Reisekonzerns Thomas Cook offenbar hunderte Hotels vor ihrer sofortigen Schließung. Wie der Präsident der spanischen Hotel- und Touristikvereinigung, Juan Molas, am Montag der Wirtschaftszeitung "Cinco Días" sagte, sind mindestens 500 Einrichtungen betroffen. Darunter seien 100 Hotels, die komplett von Thomas Cook abhängig sind. Die übrigen hätten 30 bis 70 Prozent ihrer Gäste über den britischen Reiseveranstalter erhalten.

Laut Molas könnte die Lage noch schlimmer werden, wenn die Regierung in Madrid nicht sofort Gegenmaßnahmen ergreife. Zudem rechnet der Verbandspräsident damit, dass die Summe unbezahlter Rechnungen, die Thomas Cook in Spanien hinterlassen hat, deutlich höher ausfällt, als die bislang veranschlagten 200 Millionen Euro. Allein die Kosten, auf denen acht Hotelketten sitzenblieben, beliefen sich auf fast 100 Millionen Euro.

Die spanische Hotel- und Touristikvereinigung vertritt rund 15.000 Unternehmen der Hotelbranche in Spanien. Von der Insolvenz von Thomas Cook sind den Verbandsangaben zufolge vor allem Hotels auf den Kanaren und den Balearen betroffen. Der britische Reiseveranstalter hatte vor einer Woche die Zahlungsunfähigkeit angemeldet.

Die deutsche Thomas Cook hofft unterdessen weiter auf finanzielle Unterstützung durch die Bundesregierung. Eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums sagte am Montag in Berlin, über den Antrag für einen staatlichen Überbrückungskredit solle zeitnah entschieden werden. Das Unternehmen hofft auf einen Neustart unter der Traditionsmarke Neckermann Reisen. Neckermann sei nach wie vor die volumenstärkste Reisemarke des Unternehmens in Deutschland, sagte die Geschäftsführerin der deutschen Thomas Cook, Stefanie Berk.