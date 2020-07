In Italien, das ebenfalls schwer getroffen wurde, prüfen die Behörden aus Sorge vor einer zweiten Welle derweil drastische Maßnahmen. So will die Regierung prüfen, ob sie Covid-19-Patienten in Krankenhäuser zwangseinweisen lassen kann, die durch falsches Verhalten neue Ansteckungen auslösen könnten. Gesundheitsminister Roberto Speranza sagte der Zeitung "La Repubblica" vom Sonntag: "Ich erwäge mit meinen Juristen die Möglichkeit einer zwangsweisen medizinischen Behandlung in Fällen, in denen eine Person behandelt werden muss und sich weigert."