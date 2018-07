Die meisten Flüchtlinge kommen inzwischen in Spanien an.

Die meisten Flüchtlinge kommen inzwischen in Spanien an.

Statt Italien Spanien ist neues Hauptziel für Flüchtlinge

Lange Zeit hatten Geflüchtete, die über das Mittelmeer in die EU kamen, vor allem ein Ziel: Italien. Doch inzwischen kommen mehr Menschen in Spanien an. Auch in Griechenland steigen die Zahlen. Die Internationale Organisation für Migration schätzt, dass in diesem Jahr bei der Überfahrt über das Mittelmeer bereits fast 1.500 Menschen ertrunken sind.