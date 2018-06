Im Tauziehen um die Aufnahme von 629 Flüchtlingen von einem Rettungsschiff im Mittelmeer hat sich Spanien bereit erklärt, die Menschen bei sich aufzunehmen. Das kündigte der neue, sozialistische Regierungschef Pedro Sánchez am Montag an.

Zuvor hatten sich Italien und Malta fast zwei Tage lang geweigert, die im Mittelmeer auf dem Rettungsschiff "Aquarius" ausharrenden Migranten bei sich an Land zu lassen. Sie waren am Samstag bei verschiedenen Rettungsaktionen von der Hilfsorganisation SOS Mediterranée aufgenommen worden. Der Hilfsorganisation zufolge sind unter ihnen auch 123 unbegleitete Minderjährige, elf kleine Kinder sowie sieben schwangere Frauen.

Das Rettungsschiff "Aquarius" in internationalen Gewässern vor Libyen.

Das Rettungsschiff "Aquarius" in internationalen Gewässern vor Libyen.

Das Rettungsschiff "Aquarius" in internationalen Gewässern vor Libyen. Bildrechte: dpa

Salvini drohte dabei nach Berichten italienischer Medien sogar mit einer Schließung aller italienischen Häfen für Flüchtlingsschiffe, sollte Malta die 629 Menschen auf der "Aquarius" nicht aufnehmen. Der Lega-Politiker hatte bereits am Freitag gesagt, der Inselstaat könne nicht zu jedem Hilfegesuch Nein sagen. Italien ist nach wie vor für die Koordinierung der Rettungseinsätze vor der libyschen Küste zuständig.

Italien ist Hauptziel für Migranten, die über das Mittelmeer nach Europa gelangen wollen. Die meisten von ihnen reisen dabei über die Route durch das Bürgerkriegsland Libyen. Im vergangenen Jahr kamen nach Zahlen des Flüchtlingshilfswerks UNHCR gut 119.000 Migranten in Italien an. In diesem Jahr sind die Ankunftszahlen mit bisher 13.700 Menschen deutlich geringer.