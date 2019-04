Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez steht nach dem klaren Sieg seiner Sozialisten bei der Parlamentswahl vor schwierigen Koalitionsverhandlungen. Seine Sozialistische Arbeiterpartei wurde am Sonntag zwar mit fast 29 Prozent mit großem Abstand stärkste Kraft. Ohne eigene absolute Mehrheit wird sie aber auf die Unterstützung anderer Parteien angewiesen sein.

Sánchez feierte den Sieg seiner Partei trotz der komplizierten Mehrheitsverhältnisse unter tosendem Beifall Hunderter Anhänger vor der Parteizentrale in Madrid. "Die Zukunft hat gewonnen, die Vergangenheit hat verloren", rief der 47-Jährige.

Die Wahlbeteiligung am Sonntag erreichte mit rund 75 Prozent einen der höchsten Werte in der Geschichte der spanischen Demokratie. Bildrechte: imago images/ZUMA Press

Die mit Parolen wie "Spanien den Spaniern!" angetretene Partei Vox erhielt allerdings mehr als 10,3 Prozent der Stimmen. Sie zieht damit erstmals mit einer starken Fraktion ins Nationalparlament in Madrid ein.



Noch 2016 hatte die von spanischen Medien teilweise als rechtsextrem eingestufte Gruppe lediglich 0,2 Prozent bekommen. "Wir sind hier, um zu bleiben. Das ist erst der Anfang!", rief Vox-Chef Santiago Abascal am späten Abend einer jubelnden Menge in der Hauptstadt zu.